The Loop Lounge в Гуанчжоу
О месте
Стильный бар, расположенный в районе Тяньхэ. Это место известно своей современной атмосферой и разнообразным выбором алкогольных напитков, являясь частью ночной жизни города.
Особенности
Принимают карты
Посадочные места
Наличные
Панорамный вид
DJ сеты
Коктейльная карта
Бронирование столов
Контакты
Shop 120-2, 1F, Link Plaza, No. 36 Machang Road, Tianhe District, Guangzhou / 广州市天河区马场路36号领展广场L1
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:30 - 03:00
Вторник20:30 - 03:00
Среда20:30 - 03:00
Четверг20:30 - 03:00
Пятница21:30 - 05:30
Суббота21:30 - 05:30
Воскресенье20:30 - 03:00