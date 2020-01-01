JoJo’s Riverside в Гуанчжоу

О месте

Стильный бар на крыше с 360-градусным видом на реку Жемчужную и небоскребы. Заведение предлагает оживленную атмосферу, коктейли ручной работы, блюда интернациональной кухни и открытую террасу, идеально подходящую для вечерних напитков и вечеринок.