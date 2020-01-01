JoJo’s Riverside в Гуанчжоу
О месте
Стильный бар на крыше с 360-градусным видом на реку Жемчужную и небоскребы. Заведение предлагает оживленную атмосферу, коктейли ручной работы, блюда интернациональной кухни и открытую террасу, идеально подходящую для вечерних напитков и вечеринок.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Панорамный вид
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Безглютеновые блюда
Бронирование столов
Отдельные залы
Подходит для мероприятий
Парковка
Wi-Fi
Контакты
B11, Party Pier (琶醍), 118 Modiesha Street / Yuejiang West Road, Haizhu District, Guangzhou 510308
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 02:00