Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Zapata’s в Гуанчжоу

Zapata’s

О месте

Популярный мексиканский бар-ресторан на территории арт-кластера Party Pier в Гуанчжоу. Место известно своей энергичной атмосферой, живой музыкой и видом на Жемчужную реку.

Особенности

Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Панорамный вид
Живая музыка
Полный бар
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Wi-Fi

Контакты

Party Pier, Yuejiang West Road, Haizhu District, Guangzhou 510308
+86 20 8957 2686

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница16:00 - 04:00
Суббота17:00 - 04:00
Воскресенье17:00 - 04:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM