Zapata’s в Гуанчжоу
О месте
Популярный мексиканский бар-ресторан на территории арт-кластера Party Pier в Гуанчжоу. Место известно своей энергичной атмосферой, живой музыкой и видом на Жемчужную реку.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Панорамный вид
Живая музыка
Полный бар
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Wi-Fi
Контакты
Party Pier, Yuejiang West Road, Haizhu District, Guangzhou 510308
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница16:00 - 04:00
Суббота17:00 - 04:00
Воскресенье17:00 - 04:00