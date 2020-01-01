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Woo Bar в Гуанчжоу

Woo Bar

О месте

Флагманский концептуальный бар в отеле W Guangzhou, расположенный в самом сердце делового района Чжуцзян (Zhujiang New Town). Это одно из самых стильных мест ночной жизни Гуанчжоу, сочетающее в себе искусство, высокую миксологию и современную электронную музыку.

Особенности

Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Тихая обстановка
Полный бар
Коктейльная карта
Бронирование столов
Парковка

Контакты

W Guangzhou, 26 Xiancun Road, Pearl River New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623
+86 20 6628 6628

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 01:00
Суббота10:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 00:00
Контакты
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