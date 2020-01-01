Woo Bar в Гуанчжоу

О месте

Флагманский концептуальный бар в отеле W Guangzhou, расположенный в самом сердце делового района Чжуцзян (Zhujiang New Town). Это одно из самых стильных мест ночной жизни Гуанчжоу, сочетающее в себе искусство, высокую миксологию и современную электронную музыку.