The Shamrock в Гуанчжоу
О месте
Атмосферное заведение, предлагающее классическую ирландскую атмосферу, качественные напитки, включая разливное пиво, и душевные закуски, что делает его популярным местом.
Особенности
Принимают карты
Посадочные места
Наличные
Живая музыка
Тихая обстановка
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Отдельные залы
Подходит для мероприятий
Wi-Fi
Контакты
A206, 2F, Wuyang Tea City, No. 8 Zhongyun Road, Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511400
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота14:00 - 02:00
Воскресенье10:00 - 00:00