Cages Guangzhou в Гуанчжоу
О месте
Популярный ресторан и спортивный бар, известный своей оживленной атмосферой, горячими блюдами и холодными напитками. Посетители отмечают внимательное обслуживание и качественную еду, что делает его отличным местом для отдыха и встреч.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Панорамный вид
Живая музыка
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Отдельные залы
Подходит для мероприятий
Wi-Fi
Парковка
Контакты
3rd & 4th Floor, Zhujiang Yingbo Beer Museum, No. 118 Modiesha Street, Haizhu District, Guangzhou
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота11:00 - 02:00
Воскресенье11:00 - 02:00