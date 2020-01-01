Mr. Rocky в Гуанчжоу

О месте

Сочетание американского гриль-бара и ночного клуба: эстетика Дикого Запада с современным драйвом. Интерьер из дерева и кожи создает мощную энергетику. Заведение славится стейками и живой музыкой, популярно у экспатов и местных жителей. Отличный сервис и контактный бар в центре города.