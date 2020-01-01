Mr. Rocky в Гуанчжоу
О месте
Сочетание американского гриль-бара и ночного клуба: эстетика Дикого Запада с современным драйвом. Интерьер из дерева и кожи создает мощную энергетику. Заведение славится стейками и живой музыкой, популярно у экспатов и местных жителей. Отличный сервис и контактный бар в центре города.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Панорамный вид
Живая музыка
Полный бар
Коктейльная карта
Бронирование столов
Подходит для мероприятий
Парковка
Wi-Fi
Можно с животными
Контакты
Shop 06–07, Block B, Zhujiang Party Pier Beer Culture & Creative Arts Zone, 118 Modiesha Street, Haizhu District, Guangzhou
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 03:00
Вторник11:30 - 03:00
Среда11:30 - 03:00
Четверг11:30 - 03:00
Пятница11:30 - 03:00
Суббота11:30 - 03:00
Воскресенье11:30 - 03:00