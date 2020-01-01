Cantonese Opera Art Museum в Гуанчжоу
О месте
Современный культурный комплекс, расположенный в районе Ливань на берегу реки Ливань. Он посвящен сохранению и популяризации кантонской оперы, сочетая выставочные залы, интерактивные экспозиции и традиционный сад в стиле Линнань.
Контакты
127 Enning Road, Liwan District, Guangzhou 510150 / 广州市荔湾区恩宁路127号
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 21:00
Среда09:00 - 21:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница09:00 - 21:00
Суббота09:00 - 21:00
Воскресенье09:00 - 21:00