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Cantonese Opera Art Museum в Гуанчжоу

Cantonese Opera Art Museum

О месте

Современный культурный комплекс, расположенный в районе Ливань на берегу реки Ливань. Он посвящен сохранению и популяризации кантонской оперы, сочетая выставочные залы, интерактивные экспозиции и традиционный сад в стиле Линнань.

Контакты

127 Enning Road, Liwan District, Guangzhou 510150 / 广州市荔湾区恩宁路127号
+86 20 8182 0016

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 21:00
Среда09:00 - 21:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница09:00 - 21:00
Суббота09:00 - 21:00
Воскресенье09:00 - 21:00
Контакты
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