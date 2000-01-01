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Liwan Museum в Гуанчжоу

Liwan Museum

О месте

Уникальный культурно-исторический комплекс, расположенный в живописном районе Ливань, который славится своей традиционной кантонской архитектурой и атмосферой старого города. Музей представляет собой отреставрированные традиционные сиканские дома, демонстрирующие быт, культуру и искусство богатых семей Гуанчжоу XIX-XX веков.

Контакты

84 Fengyuan North Street, Longjin West Road, Liwan District, Guangzhou 510150 / 广州市荔湾区龙津西路逢源北街84号
+86 20 8193 9917

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 17:30
Среда09:00 - 17:30
Четверг09:00 - 17:30
Пятница09:00 - 17:30
Суббота09:00 - 17:30
Воскресенье09:00 - 17:30
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