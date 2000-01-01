Liwan Museum в Гуанчжоу
О месте
Уникальный культурно-исторический комплекс, расположенный в живописном районе Ливань, который славится своей традиционной кантонской архитектурой и атмосферой старого города. Музей представляет собой отреставрированные традиционные сиканские дома, демонстрирующие быт, культуру и искусство богатых семей Гуанчжоу XIX-XX веков.
Контакты
84 Fengyuan North Street, Longjin West Road, Liwan District, Guangzhou 510150 / 广州市荔湾区龙津西路逢源北街84号
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 17:30
Среда09:00 - 17:30
Четверг09:00 - 17:30
Пятница09:00 - 17:30
Суббота09:00 - 17:30
Воскресенье09:00 - 17:30