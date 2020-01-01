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Guangdong Museum of Art в Гуанчжоу

Guangdong Museum of Art

О месте

Ведущая культурная институция, посвященная современному китайскому и международному искусству, с фокусом на живопись, фотографию и скульптуру. Музей активно организует выставки, знакомя посетителей с творчеством современных художников.

Контакты

No. 19 Bai’etan South Road, Liwan District, Guangzhou 510170, внутри Bai’etan Greater Bay Area Art Center
+86 20 8890 2999

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье09:00 - 17:00
Контакты
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