Guangdong Museum of Art в Гуанчжоу
О месте
Ведущая культурная институция, посвященная современному китайскому и международному искусству, с фокусом на живопись, фотографию и скульптуру. Музей активно организует выставки, знакомя посетителей с творчеством современных художников.
Контакты
No. 19 Bai’etan South Road, Liwan District, Guangzhou 510170, внутри Bai’etan Greater Bay Area Art Center
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье09:00 - 17:00