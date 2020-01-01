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Museum of the Thirteen Khuns в Гуанчжоу

Museum of the Thirteen Khuns

О месте

Исторический музей, освещающий уникальную роль города как главного порта внешней торговли Китая (1684–1856 гг.). Он демонстрирует историю «Кантонских фабрик», быт купцов и развитие международной торговли, представляя собой важную культурную достопримечательность.

Контакты

37 Xidi 2nd Road, Liwan District, Guangzhou 510123
+86 20 8126 5300

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 17:30
Среда09:00 - 17:30
Четверг09:00 - 17:30
Пятница09:00 - 17:30
Суббота09:00 - 17:30
Воскресенье09:00 - 17:30
Контакты
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