Liurong Temple в Гуанчжоу
О месте
Древний буддийский комплекс, основан в 537 году, знаменитый своей 57-метровой Цветочней пагодой. Это спокойное, атмосферное место с действующим храмом, где хранятся мощи буддийских святых. Пагода, перестроенная в эпоху Сун, является визитной карточкой храма.
Контакты
87 Liurong Road, Yuexiu District, Guangzhou / 广州市越秀区六榕路87号
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 16:30
Вторник08:00 - 16:30
Среда08:00 - 16:30
Четверг08:00 - 16:30
Пятница08:00 - 16:30
Суббота08:00 - 16:30
Воскресенье08:00 - 16:30