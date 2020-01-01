Liurong Temple в Гуанчжоу

О месте

Древний буддийский комплекс, основан в 537 году, знаменитый своей 57-метровой Цветочней пагодой. Это спокойное, атмосферное место с действующим храмом, где хранятся мощи буддийских святых. Пагода, перестроенная в эпоху Сун, является визитной карточкой храма.