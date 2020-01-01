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Liurong Temple в Гуанчжоу

Liurong Temple

О месте

Древний буддийский комплекс, основан в 537 году, знаменитый своей 57-метровой Цветочней пагодой. Это спокойное, атмосферное место с действующим храмом, где хранятся мощи буддийских святых. Пагода, перестроенная в эпоху Сун, является визитной карточкой храма.

Контакты

87 Liurong Road, Yuexiu District, Guangzhou / 广州市越秀区六榕路87号
+86 20 8335 7754

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 16:30
Вторник08:00 - 16:30
Среда08:00 - 16:30
Четверг08:00 - 16:30
Пятница08:00 - 16:30
Суббота08:00 - 16:30
Воскресенье08:00 - 16:30
Контакты
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