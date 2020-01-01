Canton Tower в Гуанчжоу
О месте
Это 600-метровая многофункциональная башня, один из главных современных символов Китая. Благодаря уникальной «скрученной» гиперболоидной конструкции, башня часто называется «Супермоделью» и привлекает туристов панорамными видами, уникальной архитектурой и вечерней подсветкой.
Контакты
222 Yuejiang West Road, Haizhu District, Guangzhou 510308 / 广州市海珠区阅江西路222号
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 22:30
Вторник09:30 - 22:30
Среда09:30 - 22:30
Четверг09:30 - 22:30
Пятница09:30 - 22:30
Суббота09:30 - 22:30
Воскресенье09:30 - 22:30