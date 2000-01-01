Lotus Mountain в Гуанчжоу
О месте
Масштабный исторический памятник, где на протяжении 2000 лет добывали красный песчаник для строительства. Место поражает лабиринтами скал, отвесными утесами, глубокими ущельями и рукотворными каменными пиками, напоминающими лотосы.
Контакты
123 Ximen Road, Shilou Town, Panyu District, Guangzhou / 广州市番禺区石楼镇西门路123号
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 17:00
Вторник07:00 - 17:00
Среда07:00 - 17:00
Четверг07:00 - 17:00
Пятница07:00 - 17:00
Суббота07:00 - 17:00
Воскресенье07:00 - 17:00