Jiang By Chef Fei в Гуанчжоу
О месте
Изысканный ресторан с двумя звездами Мишлен. Под руководством шеф-повара Фея здесь подают современную кантонскую кухню, отличающуюся выверенными вкусами, креативным подходом к традиционным рецептам и безупречной подачей блюд, таких как суп с канадским геодакком.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
3F, 389 Tianhe Rd, Tianhe District, Guangzhou, China
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота10:00 - 22:00
Воскресенье10:00 - 22:00