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Jiang By Chef Fei в Гуанчжоу

Jiang By Chef Fei

О месте

Изысканный ресторан с двумя звездами Мишлен. Под руководством шеф-повара Фея здесь подают современную кантонскую кухню, отличающуюся выверенными вкусами, креативным подходом к традиционным рецептам и безупречной подачей блюд, таких как суп с канадским геодакком.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

3F, 389 Tianhe Rd, Tianhe District, Guangzhou, China
+862038088885

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота10:00 - 22:00
Воскресенье10:00 - 22:00
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