Jiang By Chef Fei в Гуанчжоу

О месте

Изысканный ресторан с двумя звездами Мишлен. Под руководством шеф-повара Фея здесь подают современную кантонскую кухню, отличающуюся выверенными вкусами, креативным подходом к традиционным рецептам и безупречной подачей блюд, таких как суп с канадским геодакком.