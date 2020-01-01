Hai Men Yu Zi Dian на YanLing Road в Гуанчжоу

О месте

Культовый ресторан чаошаньской кухни, удостоенный знака Bib Gourmand от гида Michelin за исключительное качество морепродуктов. Заведение работает по принципу открытого рынка: вместо обычного меню гости выбирают свежий улов прямо с ледяных прилавков и из аквариумов, после чего повара готовят его по традиционным рецептам.