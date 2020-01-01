Hai Men Yu Zi Dian на YanLing Road в Гуанчжоу
О месте
Культовый ресторан чаошаньской кухни, удостоенный знака Bib Gourmand от гида Michelin за исключительное качество морепродуктов. Заведение работает по принципу открытого рынка: вместо обычного меню гости выбирают свежий улов прямо с ледяных прилавков и из аквариумов, после чего повара готовят его по традиционным рецептам.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Кондиционер
Бронирование столов
Отдельные залы
Подходит для мероприятий
Wi-Fi
Можно с животными
Парковка
Контакты
120 Yanling Road, Jinyan Mansion, Tianhe District, Guangzhou, 510507
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 21:00
Вторник11:30 - 21:00
Среда11:30 - 21:00
Четверг11:30 - 21:00
Пятница11:30 - 21:00
Суббота11:30 - 21:00
Воскресенье11:30 - 21:00