Francesco Yabe в Гуанчжоу
О месте
Высокооцененный итальянский ресторан. Заведение известно элегантным интерьером, аутентичными итальянскими блюдами и популярно как среди местных жителей, так и иностранных гостей. По данным на 2026 год, ресторан входит в число лучших в городе с высоким рейтингом.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Отдельные залы
Подходит для мероприятий
Парковка
Wi-Fi
Можно с животными
Контакты
Ground Floor, GT Land Plaza Autumn, 11 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou 510000
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:45
Вторник11:30 - 23:45
Среда11:30 - 23:45
Четверг11:30 - 23:45
Пятница11:30 - 23:45
Суббота11:30 - 23:45
Воскресенье11:30 - 23:45