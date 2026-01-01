Francesco Yabe в Гуанчжоу

О месте

Высокооцененный итальянский ресторан. Заведение известно элегантным интерьером, аутентичными итальянскими блюдами и популярно как среди местных жителей, так и иностранных гостей. По данным на 2026 год, ресторан входит в число лучших в городе с высоким рейтингом.