Mi Casa Mexican Restaurant by Bocca в Гуанчжоу
О месте
Популярный ресторан мексиканской кухни, предлагающий аутентичные блюда в теплой атмосфере. Это место известно своими яркими вкусами, качественным гуакамоле и является отличным вариантом для ценителей мексиканской еды в городе.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Отдельные залы
Парковка
Wi-Fi
Можно с животными
Контакты
L3-08, Yuehai World, 21 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou 510000
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:45
Вторник11:00 - 23:45
Среда11:00 - 23:45
Четверг11:00 - 23:45
Пятница11:00 - 23:45
Суббота11:00 - 23:45
Воскресенье11:00 - 23:45