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Mi Casa Mexican Restaurant by Bocca в Гуанчжоу

Mi Casa Mexican Restaurant by Bocca

О месте

Популярный ресторан мексиканской кухни, предлагающий аутентичные блюда в теплой атмосфере. Это место известно своими яркими вкусами, качественным гуакамоле и является отличным вариантом для ценителей мексиканской еды в городе.

Особенности

Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Отдельные залы
Парковка
Wi-Fi
Можно с животными

Контакты

L3-08, Yuehai World, 21 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou 510000
+86 190 7528 7675
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:45
Вторник11:00 - 23:45
Среда11:00 - 23:45
Четверг11:00 - 23:45
Пятница11:00 - 23:45
Суббота11:00 - 23:45
Воскресенье11:00 - 23:45
Контакты
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