Yong в Гуанчжоу

О месте

Ресторан воспевает щедрость природы, используя сезонные дары и свежие местные продукты, чтобы выразить подлинность, блюда гармонируют с ритмами природы. Каждая элегантная подача наполнена душой Сычуани, передавая суть времен года через тщательно составленное меню.