Yong в Гуанчжоу
О месте
Ресторан воспевает щедрость природы, используя сезонные дары и свежие местные продукты, чтобы выразить подлинность, блюда гармонируют с ритмами природы. Каждая элегантная подача наполнена душой Сычуани, передавая суть времен года через тщательно составленное меню.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Тихая обстановка
Вино и пиво
Бронирование столов
Отдельные залы
Парковка
Wi-Fi
Контакты
Xi’an Garden, 18 Xuguyuan Road, Yuexiu District, Guangzhou 510000
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00