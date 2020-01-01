Nan Yuan в Гуанчжоу
О месте
Культовый ресторан кантонской кухни с элементами сада, основанный в 1958 году, известный своей классической архитектурой в стиле Цзяннань и высоким статусом «Платинового пятибриллиантового ресторана».
Особенности
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Кондиционер
Тихая обстановка
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Отдельные залы
Подходит для мероприятий
Парковка
Wi-Fi
Контакты
142 Qianjin Road, Haizhu District, Guangzhou / 广州市海珠区前进路142号
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 21:30
Вторник08:00 - 21:30
Среда08:00 - 21:30
Четверг08:00 - 21:30
Пятница08:00 - 21:30
Суббота08:00 - 21:30
Воскресенье08:00 - 21:30