Bing's private kitchen в Гуанчжоу
О месте
Престижный ресторан кантонской кухни, отмеченный гидом Мишлен Заведение славится элегантным интерьером в стиле старинных особняков района Сигуань, акцентом на здоровое питание, сезонные продукты и фирменными блюдами, включая тушеного краба и жареного скворца.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
178 Tianhe E Rd, 天河公园 Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:00
Вторник11:00 - 22:00
Среда11:00 - 22:00
Четверг11:00 - 22:00
Пятница11:00 - 22:00
Суббота11:00 - 22:00
Воскресенье11:00 - 22:00