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Bing's private kitchen в Гуанчжоу

Bing's private kitchen

О месте

Престижный ресторан кантонской кухни, отмеченный гидом Мишлен Заведение славится элегантным интерьером в стиле старинных особняков района Сигуань, акцентом на здоровое питание, сезонные продукты и фирменными блюдами, включая тушеного краба и жареного скворца.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

178 Tianhe E Rd, 天河公园 Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province
+862087575699

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:00
Вторник11:00 - 22:00
Среда11:00 - 22:00
Четверг11:00 - 22:00
Пятница11:00 - 22:00
Суббота11:00 - 22:00
Воскресенье11:00 - 22:00
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