Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

LETO в Гуанчжоу

LETO

О месте

Стильный ресторан европейской и русской кухни, где аутентичные вкусы сочетаются с элегантным дизайном. Гости могут насладиться аутентичными русскими блюдами, такими как борщ, салат Оливье, бефстроганов, а также изысканными европейскими классическими блюдами, такими как стейки, паста и лучшие вина.

Особенности

Принимают карты
Посадочные места
Терраса
Тихая обстановка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Отдельные залы
Подходит для мероприятий
Парковка
Wi-Fi
Можно с животными

Контакты

Shop No. 2, No. 2 Huacheng Avenue, Tianhe District, Guangzhou 中文: 广州市天河区花城大道2号2号商铺
+86 131 7888 8875
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM