LETO в Гуанчжоу
О месте
Стильный ресторан европейской и русской кухни, где аутентичные вкусы сочетаются с элегантным дизайном. Гости могут насладиться аутентичными русскими блюдами, такими как борщ, салат Оливье, бефстроганов, а также изысканными европейскими классическими блюдами, такими как стейки, паста и лучшие вина.
Особенности
Принимают карты
Посадочные места
Терраса
Тихая обстановка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Отдельные залы
Подходит для мероприятий
Парковка
Wi-Fi
Можно с животными
Контакты
Shop No. 2, No. 2 Huacheng Avenue, Tianhe District, Guangzhou 中文: 广州市天河区花城大道2号2号商铺
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00