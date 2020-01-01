Jade River в Гуанчжоу
О месте
Знаменитый ресторан кантонской кухни. Это заведение премиум-класса, известное своей изысканной атмосферой, видом на реку и отмеченными наградами димсамами. Ресторан славится хрустящей уткой и свежими морепродуктами.
Особенности
Принимают карты
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Wi-Fi
Контакты
3F, White Swan Hotel, No. 1 Shamian South Street, Liwan District, Guangzhou / 广州市荔湾区沙面南街1号白天鹅宾馆3楼
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00