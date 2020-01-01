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Yu Yue Heen в Гуанчжоу

Yu Yue Heen

О месте

Изысканный ресторан кантонской кухни, расположенный в отеле Four Seasons Hotel Guangzhou. Ресторан славится аутентичными блюдами, высоким сервисом и элегантным интерьером с видом на город. Часто упоминается в гидах как место высокой кухни, соответствующее стандартам отеля премиум-класса.

Особенности

Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Панорамный вид
Тихая обстановка
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Отдельные залы
Подходит для мероприятий

Контакты

+86 20 8883 3366

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 21:30
Вторник11:30 - 21:30
Среда11:30 - 21:30
Четверг11:30 - 21:30
Пятница11:30 - 21:30
Суббота11:30 - 21:30
Воскресенье11:30 - 21:30
Контакты
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