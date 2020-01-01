Yu Yue Heen в Гуанчжоу

О месте

Изысканный ресторан кантонской кухни, расположенный в отеле Four Seasons Hotel Guangzhou. Ресторан славится аутентичными блюдами, высоким сервисом и элегантным интерьером с видом на город. Часто упоминается в гидах как место высокой кухни, соответствующее стандартам отеля премиум-класса.