Аренда яхты в Гуанчжоу
Когда огни мегаполиса отражаются в воде, деловой город приобретает совершенно другое настроение. Яхта становится приватной площадкой для ужина, переговоров, праздника или спокойного вечера вдали от привычного ритма.
Что мы предлагаем
Водная программа может быть спокойной прогулкой, деловой встречей или полноценным мероприятием на фоне вечернего мегаполиса.
- Яхты для маршрутов по водным артериям города и пригородным направлениям.
- Вечерние поездки с ужином, напитками и панорамным видом на огни города.
- Суда для корпоративных мероприятий, переговоров и клиентских встреч.
- Более вместительные варианты для торжеств и частных приёмов.
Выбор судна зависит от количества гостей и запланированной программы.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Вечерний чартер может быть продолжением делового дня или совершенно отдельным событием, посвящённым отдыху. Палуба одинаково подходит для официального представительского тона и для непринуждённой дружеской встречи.
- Для деловых встреч можно подготовить комфортную обстановку с напитками, лёгким меню и необходимым уровнем приватности.
- Вечерний ужин может сопровождаться музыкой и сервировкой, выбранной под характер события.
- После насыщенного дня особое внимание уделяется спокойствию, удобству и качеству отдыха в каютах и общих зонах.
Дополнительные услуги
Для деловых и частных поездок ценность часто заключается в возможности объединить несколько задач в одном пространстве. На борту можно провести встречу, устроить ужин для партнёров или завершить насыщенный день спокойным выходом на воду.
- Переговорное пространство с экраном, звуком и возможностью провести презентацию.
- Китайский чайные церемонии с подбором сортов и традиционной подачей.
- Банкетное меню для делового ужина или частного приёма.
- Профессиональный фотограф для корпоративных мероприятий и частных встреч.
Маршруты и направления
Водный маршрут по Гуанчжоу раскрывает город через Чжуцзян и его острова: деловые кварталы, исторические районы и современные набережные постепенно сменяют друг друга. Для более долгого выхода можно уйти от центральной панорамы к островам и пригородным участкам реки.
- Жемчужная река и остров Эрша — один из наиболее выразительных городских вариантов, особенно после наступления темноты, когда набережные и высотные здания отражаются в воде.
- Остров Шамянь и исторический центр — сочетание колониальной архитектуры, старых причалов и спокойных речных участков.
- Хайчжу и район Кантонской башни — современная часть маршрута с открытой перспективой на деловой центр и вечернюю иллюминацию.
- Чжуцзян до Хуанпу — восточное направление с глубокими заводями, индустриальной историей и широкой речной панорамой.
Яхты для особых случаев
Вечерний Чжуцзян особенно эффектен с воды: городская иллюминация, мосты и современная архитектура создают постоянно меняющийся фон для частных мероприятий.
- Торжественный ужин для семьи или друзей с блюдами китайской кухни и вечерней прогулкой по реке.
- Закрытая презентация нового продукта или коллекции для клиентов и деловых партнёров.
- Праздничный вечер по случаю юбилея или другой значимой даты с музыкой и индивидуальным оформлением пространства.
Когда город отражается в воде, даже камерное мероприятие приобретает масштабный визуальный характер.