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Lakeside в Гамбурге

Lakeside

О месте

Двухзвездочный мишленовский ресторан современной кухни, расположенный на 7-м этаже роскошного отеля The Fontenay в Гамбурге. Заведение славится панорамными видами на озеро Ауссенальстер и элегантной атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Fontenay 10, 20354 Eimsbüttel
+49406056605740

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 00:00
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Пятница19:00 - 00:00
Суббота19:00 - 00:00
Контакты
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