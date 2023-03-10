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Аренда элитных авто в Гамбург

Автомобиль премиум-класса особенно удобен, когда поездка включает деловые встречи, мероприятия и перемещения между городом и пригородами. Комфортная модель позволяет сохранить привычный уровень сервиса независимо от насыщенности маршрута.

Что мы предлагаем

В зависимости от программы можно выбрать сдержанную представительскую модель, спортивный автомобиль или универсальный SUV для более дальнего маршрута.

  • Audi A8 и Mercedes-Benz S-Class органично подходят для деловой среды.
  • Porsche добавляет динамики частным поездкам и вечерним мероприятиям.
  • Range Rover рассчитан на тех, кто планирует выезжать далеко за пределы Hamburg.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Автомобиль с профессиональным водителем подходит для деловой программы, портовых поездок и частных маршрутов за пределами города.

  • Трансферы между аэропортом, отелями, офисами и выставочными площадками.
  • Поездки к деловым объектам и портовой инфраструктуре с учетом времени встречи.
  • Частные маршруты в окрестности Гамбурга с заранее согласованными точками назначения.

Дополнительные услуги

Автомобиль можно дополнить сервисами, ориентированными на деловую мобильность, морские направления и профессиональные проекты. Формат подбирается в зависимости от задач поездки.

  • Организация индивидуальных поездок к побережью и загородным направлениям Северной Германии.
  • Автомобили представительского класса для деловых форумов, выставок и встреч.
  • Премиальный транспорт для съёмок, презентаций и корпоративных мероприятий.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Сервис начинается с уверенности в техническом состоянии автомобиля. Регулярное обслуживание помогает поддерживать надежность автопарка, а дополнительная проверка перед арендой подтверждает готовность конкретной машины. Для поездок с водителем привлекаются профессиональные специалисты.

Аренда для особых случаев

Премиальный автомобиль хорошо вписывается в события, связанные с деловой жизнью города, культурной программой и частными вечерами.

  • Вечера в Elbphilharmonie и других культурных площадках.
  • Деловые приемы и мероприятия в районе HafenCity.
  • Частные ужины и празднования.
  • Поездки к загородным площадкам по случаю особого события.

Сочетание комфорта и сдержанного стиля делает автомобиль естественной частью вечера.

Контакты
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