Аренда элитных авто в Гамбург
Автомобиль премиум-класса особенно удобен, когда поездка включает деловые встречи, мероприятия и перемещения между городом и пригородами. Комфортная модель позволяет сохранить привычный уровень сервиса независимо от насыщенности маршрута.
Что мы предлагаем
В зависимости от программы можно выбрать сдержанную представительскую модель, спортивный автомобиль или универсальный SUV для более дальнего маршрута.
- Audi A8 и Mercedes-Benz S-Class органично подходят для деловой среды.
- Porsche добавляет динамики частным поездкам и вечерним мероприятиям.
- Range Rover рассчитан на тех, кто планирует выезжать далеко за пределы Hamburg.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Автомобиль с профессиональным водителем подходит для деловой программы, портовых поездок и частных маршрутов за пределами города.
- Трансферы между аэропортом, отелями, офисами и выставочными площадками.
- Поездки к деловым объектам и портовой инфраструктуре с учетом времени встречи.
- Частные маршруты в окрестности Гамбурга с заранее согласованными точками назначения.
Дополнительные услуги
Автомобиль можно дополнить сервисами, ориентированными на деловую мобильность, морские направления и профессиональные проекты. Формат подбирается в зависимости от задач поездки.
- Организация индивидуальных поездок к побережью и загородным направлениям Северной Германии.
- Автомобили представительского класса для деловых форумов, выставок и встреч.
- Премиальный транспорт для съёмок, презентаций и корпоративных мероприятий.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Сервис начинается с уверенности в техническом состоянии автомобиля. Регулярное обслуживание помогает поддерживать надежность автопарка, а дополнительная проверка перед арендой подтверждает готовность конкретной машины. Для поездок с водителем привлекаются профессиональные специалисты.
Аренда для особых случаев
Премиальный автомобиль хорошо вписывается в события, связанные с деловой жизнью города, культурной программой и частными вечерами.
- Вечера в Elbphilharmonie и других культурных площадках.
- Деловые приемы и мероприятия в районе HafenCity.
- Частные ужины и празднования.
- Поездки к загородным площадкам по случаю особого события.
Сочетание комфорта и сдержанного стиля делает автомобиль естественной частью вечера.