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Dragonfly в Гонконге

Dragonfly

О месте

Бар в стиле ар-нуво с богатыми деталями интерьера и живой атмосферой. Здесь подают уникальные коктейли и часто проходят музыкальные вечера, создавая идеальное место для отдыха в центре Гонконга.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Shop 10 - G1, Tai Kwun, 10 Hollywood Rd, Central
+85293590999

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 02:00
Контакты
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