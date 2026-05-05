DarkSide в Hong Kong
О месте
Элегантный бар с атмосферой прошлых эпох, предлагающий коллекцию редких винтажных напитков и коктейлей. Интерьер в тёмных тонах и качественная живая музыка создают неповторимую атмосферу для ценителей классики.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Винная карта
Контакты
18 Salisbury Road, Rosewood Hong Kong Victoria Dockside
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00
Воскресенье17:00 - 00:00