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Café Circles в Гонконге

Café Circles

О месте

Ресторан и бар на крыше с террасой, откуда открывается вид на бухту Виктория. В Cruise подают блюда современной азиатской кухни. Днём атмосфера спокойная, вечером — оживлённая.

Особенности

Винная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

9/F, 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan
+85222802868

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:00
Вторник07:00 - 22:00
Среда07:00 - 22:00
Четверг07:00 - 22:00
Пятница07:00 - 22:00
Суббота07:00 - 22:00
Воскресенье07:00 - 22:00
Контакты
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