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Tosca di Angelo в Гонконге

Tosca di Angelo

О месте

Ресторан высокой итальянской кухни с видом на Гонконг. Интерьер с фонтанами и люстрами, а также сезонное меню от шеф-повара Анжело Аглиано, создают идеальные условия для изысканных гастрономических впечатлений.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

102/F, International Commerce Centre (ICC), 1 Austin Rd W, Tsim Sha Tsui
+85222632270

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота12:00 - 21:00
Воскресенье12:00 - 21:00
Контакты
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