Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Above and Beyond в Гонконге

Above and Beyond

О месте

Один из самых известных ресторанов кантонской кухни в Гонконге с захватывающим видом на город. Ресторан отмечен Michelin и South China Morning Post, а также награждён Tatler Dining как лучший ресторан 2023 года.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места

Контакты

28/F, 17 Science Museum Rd, Tsim Sha Tsui
+85234001318

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:00
Вторник11:30 - 23:00
Среда11:30 - 23:00
Четверг11:30 - 23:00
Пятница11:30 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM