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SKYE Roofbar & Brasserie в Гонконге

SKYE Roofbar & Brasserie

О месте

Ресторан на крыше с видом на бухту Виктория предлагает современную французскую кухню. Элегантная атмосфера, авторские коктейли и блюда от шеф-повара Флориана Мюллера делают это место уникальным.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Бронирование столов

Контакты

27/F, 310 Gloucester Rd, Causeway Bay
+85228393327

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 01:00
Контакты
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