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Pica Pica в Гонконге

Pica Pica

О месте

Современный тапас-бар с испанской кухней. Меню от шеф-повара Эдгара Сануя сочетает традиции и современные кулинарные техники. Акцент на небольшие блюда, которые идеально подходят для неспешных трапез с друзьями.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов

Контакты

G/F, Kai Tak Commercial Building, Shop G & H, 317 - 321 Des Voeux Rd Central, Sheung Wan
+85228119880

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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