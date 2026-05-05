Pica Pica в Hong Kong
О месте
Современный тапас-бар с испанской кухней. Меню от шеф-повара Эдгара Сануя сочетает традиции и современные кулинарные техники. Акцент на небольшие блюда, которые идеально подходят для неспешных трапез с друзьями.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Контакты
G/F, Kai Tak Commercial Building, Shop G & H, 317 - 321 Des Voeux Rd Central, Sheung Wan
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 23:00
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 23:00
Пятница 12:00 - 23:00
Суббота 12:00 - 23:00
Воскресенье 12:00 - 23:00