Tosca di Angelo в Hong Kong
О месте
Ресторан высокой итальянской кухни с видом на Гонконг. Интерьер с фонтанами и люстрами, а также сезонное меню от шеф-повара Анжело Аглиано, создают идеальные условия для изысканных гастрономических впечатлений.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
102/F, International Commerce Centre (ICC), 1 Austin Rd W, Tsim Sha Tsui
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 21:00
Вторник 12:00 - 21:00
Среда 12:00 - 21:00
Четверг 12:00 - 21:00
Пятница 12:00 - 21:00
Суббота 12:00 - 21:00
Воскресенье 12:00 - 21:00