Что мы предлагаем

В этом городе будущего, где ультрасовременные небоскрёбы сочетаются с живописными бухтами и островами, мы предоставляем аренду элитных яхт для различных мероприятий:

Приватные вечеринки на воде.

Корпоративные события и бизнес-встречи.

Романтические круизы и свадебные торжества.

Многодневные путешествия по Южно-Китайскому морю.

Каждое судно оснащено современными удобствами и предлагает первоклассный сервис. Вы сможете выбрать яхту в зависимости от вашего мероприятия и предпочтений.