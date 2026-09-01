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Archway Gallery в Houston

Archway Gallery

О месте

Старейшая в штате художественная галерея, полностью принадлежащая и управляемая самими художниками. Основанная в 1976 году, она представляет около 34 местных мастеров, регулярно проводит выставки живописи и скульптуры, а также организует творческие мероприятия, мастер-классы и концерты.

Контакты

2305 Dunlavy St, Houston, TX 77006
+17135222409
www.archwaygallery.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье13:00 - 17:00
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