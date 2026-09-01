Archway Gallery в Houston

О месте

Старейшая в штате художественная галерея, полностью принадлежащая и управляемая самими художниками. Основанная в 1976 году, она представляет около 34 местных мастеров, регулярно проводит выставки живописи и скульптуры, а также организует творческие мероприятия, мастер-классы и концерты.