Archway Gallery в Houston
О месте
Старейшая в штате художественная галерея, полностью принадлежащая и управляемая самими художниками. Основанная в 1976 году, она представляет около 34 местных мастеров, регулярно проводит выставки живописи и скульптуры, а также организует творческие мероприятия, мастер-классы и концерты.
Контакты
2305 Dunlavy St, Houston, TX 77006
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье13:00 - 17:00