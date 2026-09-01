Willow Waterhole Greenway в Houston

О месте

Уникальный природный заповедник и парк площадью около 300 акров. Главная особенность этого места заключается в том, что оно совмещает в себе важнейшую инженерную функцию защиты города от наводнений (сеть водохранилищ) и живописную зону отдыха для жителей мегаполиса.