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Willow Waterhole Greenway в Houston

Willow Waterhole Greenway

О месте

Уникальный природный заповедник и парк площадью около 300 акров. Главная особенность этого места заключается в том, что оно совмещает в себе важнейшую инженерную функцию защиты города от наводнений (сеть водохранилищ) и живописную зону отдыха для жителей мегаполиса.

Контакты

5300 Dryad Dr, Houston, TX 77035
+12819901459
www.willowwaterhole.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 18:30
Вторник07:00 - 18:30
Среда07:00 - 18:30
Четверг06:30 - 18:30
Пятница06:00 - 18:30
Суббота06:00 - 18:30
Воскресенье07:00 - 18:30
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