О гиде

Чаще всего меня спрашивают, где в Стамбуле поесть так, как едят сами стамбульцы — и я почти всегда веду в места, которые семьи держат по три-четыре поколения. Мне нравятся эти династии: пекарь, чей дед пёк тот же симит, ювелир, который ворчит на внука прямо при тебе, повар, готовящий по бабушкиному рецепту и клянущийся, что не изменил ни грамма (изменил). Например, есть крошечная кёфтеджи в Эминёню, где рецепт не трогали с 1920-х, а хозяин расскажет тебе историю каждого стола, если ты дашь ему хотя бы повод.