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1618 в Стамбуле

1618

О месте

Модный ночной клуб в Харбие, известный своей андеграундной атмосферой и передовой музыкальной сценой. Klein привлекает творческую публику своей смесью электронных ритмов и уникальным дизайном интерьера. В клубе регулярно выступают международные диджеи, и он является фаворитом среди любителей ночной жизни города.

Особенности

Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

Harbiye, Cebel Topu Sk. No:4, 34373 Şişli/İstanbul

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:00 - 05:00
Суббота22:00 - 04:00
Контакты
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