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Nardis Jazz Club в Стамбуле

Nardis Jazz Club

О месте

Nardis Jazz Club — это уютное, интимное заведение, расположенное рядом с Галатской башней, и место для любителей джаза. Здесь выступают местные и зарубежные джазовые музыканты, а в клубе царит непринужденная атмосфера, где вы сможете насладиться ночью плавных мелодий и мастерски приготовленных коктейлей.

Особенности

Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

Bereketzade, Galata Kulesi Sk. No:8, 34421 Beyoğlu/İstanbul
+905322445778

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:30 - 00:00
Вторник20:30 - 00:00
Среда20:30 - 00:00
Четверг20:30 - 00:00
Пятница20:30 - 00:00
Суббота20:30 - 00:00
Контакты
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