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Sortie в Стамбуле

Sortie

О месте

Расположенный на Босфоре, Sortie — это стильный ночной клуб и ресторанный комплекс с захватывающим видом на воду. С множеством баров, лаунжей и обеденных зон это идеальное место, чтобы провести ночь с высококлассной публикой. Вас ждут первоклассные диджеи и яркие вечеринки до самого утра.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Ortaköy, Muallim Naci Cd. No:54, 34345 Beşiktaş/İstanbul
+902123278585

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 04:00
Вторник18:00 - 04:00
Среда18:00 - 04:00
Четверг18:00 - 04:00
Пятница18:00 - 04:00
Суббота18:00 - 04:00
Воскресенье18:00 - 04:00
Контакты
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