Arkaoda в Стамбуле
О месте
Arkaoda предлагает непринужденную, богемную атмосферу с сочетанием живой музыки, диджейских сетов и художественных мероприятий. Популярное среди творческих людей Стамбула, это место известно своей эклектичной музыкальной программой и непринужденной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Контакты
Caferağa, Kadife Sk. No:18/A, 34710 Kadıköy/İstanbul
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 02:00
Вторник16:00 - 02:00
Среда16:00 - 02:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
Воскресенье16:00 - 02:00