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Aqua at The Four Seasons Hotel Istanbul в Стамбуле

Aqua at The Four Seasons Hotel Istanbul

О месте

Ресторан Aqua с видом на Босфор предлагает изысканное меню из блюд итальянской и средиземноморской кухни. Расположенный в роскошном отеле Four Seasons, этот ресторан идеально подходит для элегантного ужина с безупречным обслуживанием.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Yıldız, Çırağan Cd. NO. 28, 34349 Beşiktaş/İstanbul
+902123814000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 23:00
Вторник07:00 - 23:00
Среда07:00 - 23:00
Четверг07:00 - 23:00
Пятница07:00 - 23:00
Суббота07:00 - 23:00
Контакты
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