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Sunset Grill & Bar в Стамбуле

Sunset Grill & Bar

О месте

Расположенный на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Босфор, Sunset Grill & Bar является одним из самых престижных ресторанов Стамбула. Ресторан предлагает эклектичное меню из блюд средиземноморской, японской и турецкой кухни, а также впечатляющую винную карту.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Kuruçeşme Mahallesi Ulus Park, Yol Sokağı No:2, 34345 Beşiktaş/İstanbul
+902122870357

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:30
Вторник12:00 - 01:30
Среда12:00 - 01:30
Четверг12:00 - 01:30
Пятница12:00 - 01:30
Суббота12:00 - 01:30
Воскресенье12:00 - 01:30
Контакты
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