Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Mikla в Стамбуле

Mikla

О месте

Расположенный на крыше отеля The Marmara Pera, ресторан Mikla предлагает потрясающие панорамные виды на горизонт Стамбула. Ресторан сочетает современную и традиционную турецкую кухню со скандинавским влиянием для незабываемого гастрономического опыта. Кухня: Современная турецкая

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Валет-паркинг

Контакты

The Marmara Pera, Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:15, 34430 Beyoğlu/İstanbul
+902122935656

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 23:30
Вторник18:00 - 23:30
Среда18:00 - 23:30
Четверг18:00 - 23:30
Пятница18:00 - 23:30
Суббота18:00 - 23:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM