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Nusr-Et Steakhouse в Стамбуле

Nusr-Et Steakhouse

О месте

Стейк-хаус, знаменитый своими высококачественными стейками и харизматичным обслуживанием своего основателя Нусрета Гёкче, известного как «Соль Бэ», является обязательным местом для любителей мяса. Ресторан предлагает высококлассный ужин с оживленной атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Etiler, Nisbetiye Cd No:87, 34337 Beşiktaş/İstanbul
+905309190994

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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