Nusr-Et Steakhouse в Стамбуле
О месте
Стейк-хаус, знаменитый своими высококачественными стейками и харизматичным обслуживанием своего основателя Нусрета Гёкче, известного как «Соль Бэ», является обязательным местом для любителей мяса. Ресторан предлагает высококлассный ужин с оживленной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Etiler, Nisbetiye Cd No:87, 34337 Beşiktaş/İstanbul
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00