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Nicole в Стамбуле

Nicole

О месте

Расположенный в историческом здании с террасой, откуда открывается вид на Старый город и Принцевы острова, ресторан Nicole известен своей современной средиземноморской кухней с использованием самых свежих местных продуктов. Особой популярностью пользуется дегустационное меню от шеф-повара.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Tomtom, Tomtom Kaptan Sk. No:18, 34433 Beyoğlu/İstanbul
+902122924467

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 23:30
Среда18:30 - 23:30
Четверг18:30 - 23:30
Суббота18:30 - 23:30
Воскресенье18:30 - 23:30
Контакты
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