Aqua at The Four Seasons Hotel Istanbul в Istanbul
О месте
Ресторан Aqua с видом на Босфор предлагает изысканное меню из блюд итальянской и средиземноморской кухни. Расположенный в роскошном отеле Four Seasons, этот ресторан идеально подходит для элегантного ужина с безупречным обслуживанием.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Yıldız, Çırağan Cd. NO. 28, 34349 Beşiktaş/İstanbul
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 07:00 - 23:00
Вторник 07:00 - 23:00
Среда 07:00 - 23:00
Четверг 07:00 - 23:00
Пятница 07:00 - 23:00
Суббота 07:00 - 23:00